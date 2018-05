Orquestra Clássica do Sul apresenta “Recordações de Viagens” em Silves

Connect on Linked in

O Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, recebe no próximo dia 19 de maio, pelas 21h00, o concerto “Recordações de Viagens”, pela Orquestra Clássica do Sul. A iniciativa está integrada no 33º Festival Internacional de Música do Algarve e conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves.

O concerto estará a cargo de agrupamentos de câmara e sexteto de cordas, da Orquestra Clássica do Sul, e fará uma viagem por obras como “Cenas da Montanha” do português Viana da Mota, “Noites na estradas de Madrid” do italiano Bocherinni e “Souvenir de Florence” do russo Tchaikovsky.

Os bilhetes têm um custo de oito euros.

JA