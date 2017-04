Orelha Negra apresentam novo álbum em Albufeira

Connect on Linked in

A banda portuguesa Orelha Negra vai atuar no próximo dia 28 de abril, pelas 21h30, no auditório municipal de Albufeira, com a primeira parte do espetáculo a cargo do artista algarvio Ehliu.

O quinteto de hip-hop, soul e funk instrumental vai interpretar alguns dos temas originais que integram o seu terceiro álbum, a editar durante o presente mês de abril.

Os Orelha Negra são formados por um conjunto de músicos apaixonados pelas sonoridades afro-americanas: Sam The Kid (MPCs), Cruzfader (DJ), Fred Ferreira (bateria), Francisco Rebelo (baixo) e João Gomes (teclas).

“Falamos do único grupo de hip-hop em Portugal que não tem vocalista. Comunicam através dos sons, dinâmicas, breaks, grooves e batidas e o seu som torna-se ainda mais viciante nos espetáculos ao vivo, onde se cria um ambiente de alta sinergia com o público”, realça a organização.

O grupo tem atuado nos mais relevantes festivais e eventos do país, esgotando por duas vezes o CCB (2012 e 2016).

Prestes a editar um novo trabalho, os Orelha Negra vêm a Albufeira apresentar temas inéditos que integrarão o próximo disco de originais e também alguns temas dos dois primeiros álbuns, não faltando os medleys envolventes e ritmados a que têm habituado o público.

Os bilhetes custam 10 euros (cinco euros com cartão de estudante de Albufeira).

