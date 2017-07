Olhão: Sugestões sobre o Plano de Pormenor Noroeste podem ser apresentadas até 8 de agosto

Connect on Linked in

Foi publicado esta sexta-feira, em Diário da República, o aviso de abertura do período de participação preventiva do Plano de Pormenor Noroeste de Olhão, decorrendo durante 22 dias úteis.

Ou seja, entre a próxima segunda-feira, 10 de julho, e o dia 8 de agosto, os interessados podem formular sugestões e informações através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara.

O objetivo deste plano, que deverá ser elaborado nos próximos 12 meses, surge da necessidade de “dar coerência formal ao espaço urbano no limite noroeste da cidade, reorganizando a sua malha urbana para uma correta gestão daquela zona”, explica a autarquia olhanense.

A área de intervenção localiza-se nas freguesias de Pechão e Quelfes, mais propriamente na zona noroeste da cidade de Olhão, conhecida por Quinta João de Ourém. Abrange uma superfície de cerca de 20,62 ha, correspondendo a uma zona bastante consolidada da cidade. É delimitado a norte por uma área agrícola; a sul pela Rua da Comunidade Lusíada, onde se localiza a Escola EB2/3 Prof. Dr. Paula Nogueira; a poente por uma linha de água junto ao Campo Municipal de Olhão; e a nascente pelo Bairro Lopes.

Toda a documentação relativa a este plano pode ser consultada no site do Município de Olhão (www.cm-olhao.pt) ou diretamente no Balcão Único da Autarquia, entre as 09h00 e as 16h00, no Largo Sebastião Martins Mestre.

Os interessados poderão apresentar as suas sugestões e informações mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Olhão, através dos correios, no Balcão Único do Município ou para o endereço de correio eletrónico ([email protected] ).