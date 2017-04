Olhão: Domingos Caetano canta Zeca nas comemorações do 25 de Abril

Connect on Linked in

Em Olhão, a Revolução do 25 de Abril de 1974 celebra-se com um conjunto vasto de atividades, que decorrem até ao final do mês em todo o concelho, com destaque para o concerto de Domingos Caetano (esta sexta-feira) cantando Zeca Afonso.

A partir desta quinta-feira e até ao dia 30, numa organização conjunta do Município e da Associação 25 de Abril, vários locais da cidade de Olhão recebem a iniciativa “Poemas de Abril”, que consiste na colocação de cravos gigantes e poemas junto dos edifícios municipais.

No mesmo período, e a cargo das mesmas entidades, o Algarve Outlet acolhe a exposição “Cartazes de Abril”, uma mostra dos cartazes que marcam os 43 anos sobre a Revolução dos Cravos.

Também a partir de hoje e até ao dia 30, o Museu Municipal – Edifício do Compromisso alberga a mostra “Abril em Serigrafia”.

Mas esta quinta feira, o público mais jovem está em destaque, com várias atividades a decorrerem na Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes: desde as 10h30, militares de Abril estão à conversa com os alunos que, às 15h30, terão oportunidade de assistir ao espetáculo “Era Uma Vez Um País”, protagonizado por Ricardo Martins, Eduardo Patarata e João Pereira.

Esta última iniciativa convida o público a evocar o Dia da Liberdade e a conquista da democracia em Portugal, e repete-se amanhã, sexta-feira, às 21h30, na Casa do Povo de Moncarapacho, e na segunda-feira, à mesma hora, no Auditório do IPMA, em Olhão.

Na sexta feira, acontece o ponto alto das comemorações: às 21h30, no Auditório Municipal, o músico olhanense Domingos Caetano canta Zeca Afonso, voz indelevelmente associada ao derrube do Estado Novo.

A programação de segunda-feira (24 de abril), fica marcada pelo espetáculo “Cantigas de Abril”, uma organização da Junta de Freguesia de Pechão, que decorre no Clube Oriental de Pechão, a partir das 21h30.

Na terça-feira, dia 25, o destaque vai para as comemorações oficiais, que têm início às 09h30, junto ao edifício dos Paços do Concelho, com a cerimónia do hastear da bandeira, com a participação do Corpo de Bombeiros Municipais e da Banda Filarmónica 1.º de Dezembro.

O programa das comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril termina nos dias 29 e 30 de abril (sábado e domingo), com a iniciativa “Viv’Quelfes” que, numa organização da Junta de Freguesia, leva ao Jardim dos Combatentes de Ultramar dois dias repletos de iniciativas culturais, desportivas e lúdicas para toda a família.