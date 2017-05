O “algarviês” anda na boca de toda a gente

Connect on Linked in

É já nos próximos dias 10 a 14 de maio que o Festival da Oralidade do Algarve (FOrA) regressa a Portimão e Alvor, para colocar o património oral do Algarve na boca de toda a gente. O objetivo é divulgar tradições e palavras que passam de geração em geração, de pais para filhos ou de avós para netos. É através deste património oral que o povo algarvio marca a sua diferença e encontra-se com as suas raízes

“Divulgar tradições e encorajar o diálogo inter-geracional, sensibilizando a população para o carácter volátil mas dinâmico de uma herança que traça indelevelmente o perfil da nossa identidade – complexa, repleta de nuances, em constante mutação como as palavras que voam de boca em boca ou o conto a que se acrescenta sempre mais um ponto.” Este é o grande objetivo do FOrA – Festival da Oralidade do Algarve, que regressa a Portimão e Alvor, entre nos próximos dias 10 e 14 de maio.

O festival vai passar pelo museu de Portimão, teatro municipal, Casa Manuel Teixeira Gomes, Espaço Raiz e, ainda, pelo castelo de Alvor, locais que serão palco de debates, conferências, oficinas, performances, cinema, música, e muito mais, tudo sob o mote da promoção da oralidade e do património cultural imaterial da região.

Este ano, a “história oral” abre o Festival da Oralidade do Algarve, com o encontro científico “Se a memória não me falha… História Oral: metodologias e boas práticas”, um espaço de debate e de apresentação das mais recentes tendências e projetos desenvolvidos neste campo em Portugal, o qual se realizará no dia 10 de maio, no museu municipal de Portimão.

Ainda na noite de 10 de maio, pelas 21h30, a abertura oficial do FOrA acontecerá no auditório do museu de Portimão, com o concerto dos OrBlua. Carlos Norton, Inês Graça e Nuno Murta dão corpo a este trio de músicos multi-instrumentistas que concilia o tradicional com o contemporâneo e o experimentalismo. Todos os eventos são de entrada gratuita…

Nuno Couto | Jornal do Algarve