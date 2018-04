O Algarve está a ficar disponível só para ricos…!?

Connect on Linked in

O turismo está a bater recordes positivos no Algarve, mas este fenómeno tem outra faceta preocupante: o preço das casas está a atingir valores “insuportáveis” para o poder de compra da maioria da população. Por isso, as dificuldades de comprar e alugar casa no Algarve são cada vez maiores. Atualmente, os bancos já avaliam o metro quadrado na região 25% acima da média nacional, uma subida (muito) inflacionada pelo turismo. E esta é uma tendência que veio para ficar…!

Encontrar casas no Algarve a preços razoáveis é uma missão cada vez mais difícil. E torna-se quase impossível em zonas turísticas e do litoral, onde há uma crescente especulação. Este cenário está a ser alimentado pelo aumento da procura – que supera a escassez da oferta – e pelo significativo investimento estrangeiro ligado ao turismo.

A compra de casas para fins turísticos, destinadas ao arredamento de curta duração, explica em grande parte este movimento de crescimento dos preços na região algarvia. Segundo algumas imobiliárias ouvidas pelo JORNAL DO ALGARVE, verifica-se já uma redução da oferta de casas no mercado, tanto para comprar como para alugar. E o resultado é uma subida dos preços que está a empurrar muitas famílias para as periferias das cidades e das vilas algarvias. Uma tendência que, segundo as imobiliárias, veio para ficar.

Atualmente, comprar casa no Algarve já é 25% mais caro do que a média do país. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na semana passada, a avaliação que os bancos fazem dos imóveis para conceder crédito voltou a subir, em fevereiro de 2018, sendo que o Algarve é novamente a região mais cara em todo o território nacional, com o preço do metro quadrado dos apartamentos a fixar-se nos 1.453 euros. O valor médio nacional é de 1.213 euros e o valor mais baixo pertence ao Alentejo, com 970 euros por metro quadrado.

Ou seja, aos valores de fevereiro, comprar casa no Algarve de 100 metros quadrados custa cerca de 145 mil euros, considerando os valores médios de avaliação bancária. Já o valor médio do país é 24 mil euros mais barato…!

(REPORTAGEM COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 5 DE ABRIL)

Nuno Couto|Jornal do Algarve