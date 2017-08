Naufrágios com 100 anos vão virar atração turística em Sagres

Connect on Linked in

Há precisamente cem anos – e apenas num dia – um submarino alemão afundou quatro navios, entre Lagos e Sagres, num episódio que ficou para a história. Os destroços passaram este ano a integrar o património da humanidade. E, no futuro, será criado um roteiro subaquático para aprofundar o conhecimento dos destroços e atrair mais turistas. Este projeto valeu a Vila do Bispo o prémio de “Município do Ano do Algarve 2017”

O município de Vila do Bispo venceu, na semana passada, o prémio “Município do Ano 2017” a nível regional, atribuído pela Universidade do Minho, com o projeto “Evocação das Operações do U-35 em Sagres”.

“Tratou-se do culminar de todo um trabalho intenso protagonizado pela Câmara de Vila do Bispo e pela Escola Naval, que envolveu também o uso de tecnologia de ponta da marinha portuguesa, os serviços da Universidade de Alicante, a comunidade escolar de Vila do Bispo e de Lagos, o interesse dos representantes diplomáticos das repúblicas alemã e francesa, bem como a hotelaria, os empresários da restauração e as empresas marítimo-turísticas locais, entre outros”, destaca a autarquia.

A Câmara de Vila do Bispo adianta que este projeto, “a partir dos resultados já alcançados, servirá de ponte para a criação, no futuro, de um itinerário subaquático nos destroços”…

Nuno Couto | Jornal do Algarve