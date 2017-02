Nadadora de Tavira bate mais um recorde nacional

Connect on Linked in

A atleta do Tavira Natação Clube, Beatriz Mendes Viegas, bateu o recorde nacional júnior (17 anos), dos 50 metros livres (piscina de 50 metros), com o tempo de 26.25, no passado fim de semana, no International Swim Meet Uster (Suíça), ao serviço da seleção nacional.

O anterior recorde nacional pertencia à nadadora Ana Rodrigues e datava de 2 de abril de 2011, com a marca de 26.53.

Ainda em janeiro passado, no Meeting Internacional do Algarve, realizado em Vila Real de Santo António, Beatriz Mendes Viegas bateu o mesmo recorde nacional, em piscina de 25 metros, com o tempo de 25.95.

JA