Música: In Tento está de volta aos palcos

Depois do concerto na antiga Alfândega de Vila Real de Santo António, em que se registou casa cheia, a banda vila-realense In Tento segue para Espanha, onde irá marcar presença 37.ª edição do Festival Iberoamericano da Edição, Poesia e Artes (EDITA), que se realiza em Punta Umbria.

A actuação tem por título “3 composições/3 poemas” e pretende musicar trabalhos literários no domínio da prosa e da poesia, anteriormente publicados pelo pianista Fernando Pessanha.

Os In Tento sobem ao palco no domingo (30 de abril), pelas 17h00, no Teatro del Mar de Punta Umbría. Para breve fica a actuação da Casa Grande de Ayamonte, também em Espanha.

Após alguns anos de interregno, os In Tento voltam assim aos palcos em formato trio e no concerto realizado na última semana, e que marcou este regresso, foi apresentado o novo baterista Jorge Guedes.

Esta atuação esteve integrada no evento Encontros na Alfândega, dinamizado pela Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António e que contou ainda com a actuação dos Major Almeida.