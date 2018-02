Música dos bazares e medinas regressa a Albufeira

Connect on Linked in

A música que durante séculos inundou bazares, medinas e palácios do Gharb al-Andalus está de regresso ao auditório municipal de Albufeira, no próximo dia 17 de fevereiro, a partir das 21h30, em mais uma edição do Festival Al-Mutamid.

Pioneiro e de características únicas em Portugal, este festival é uma homenagem ao rei poeta Al Mutamid, filho e sucessor do rei de Sevilha Muhammad Ibn Abbad (Al-Mutadid). O festival é um dos mais antigos da região (realiza-se há 18 anos em várias cidades do Algarve) e conta com a presença de grupos de música árabe-andalusi, música e dança sufi e músicas e danças do Magrebe e Médio Oriente.

Albufeira, que integra o circuito há vários anos, recebe nesta edição o grupo Vandalus, um projeto musical que se adentra nas raízes do flamenco, explorando as similitudes entre este e a música do Mediterrâneo oriental.

A guitarra flamenca deriva do alaúde árabe, tornando-se este parentesco evidente ao longo de todo o espetáculo. Todos os elementos mais importantes do flamenco – a guitarra, o cante, o baile e a percussão estão presentes, mas a herança da cultura árabe-andalusi estará exposta com a sua máxima naturalidade. O grupo aporta também ao espetáculo a flauta transversal e instrumentos não tão comuns neste tipo de música, nomeadamente a flauta baixo, a guitarra acústica de doze cordas e o rabab afegão, predecessor do sarod indiano.

Os bilhetes custam cinco euros.

NC|JA