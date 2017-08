Música antiga ecoa na ermida da Guadalupe

Connect on Linked in

“Missa da Maria Magdalena – Fontes de canto e polifonia portuguesas”, pelo Ensemble Seconda Pratica, irá encerrar o “Sons Antigos a Sul”, a decorrer na ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, no concelho de Vila do Bispo, no próximo dia 25 de agosto (sexta-feira), pelas 17h00.

Esta VI edição do ciclo de música antiga é um projeto anual da Academia de Música de Lagos para promoção e divulgação da música antiga no Algarve.

“O concerto será feito a partir de repertório em fontes cujo trabalho do CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e Estética da Música – tornou acessível na base de dados de Música Antiga Portuguesa (PEM database)”, explicam os promotores da iniciativa, adiantando que “a fonte mais antiga na qual se pode encontrar repertório para esta celebração é o manuscrito 034 no Arquivo da Sé de Braga”.

“Este gradual (canto litúrgico) do século XVI é um exemplo do tipo de canto homofónico específico do Norte de Portugal, a partir do qual se criará uma estrutura do programa. Este será preenchido por peças polifónicas de fontes contemporâneas ou ligeiramente mais tardias: os manuscritos 9, 12 e 53 da Biblioteca da Universidade de Coimbra”, acrescentam.

Fundado em 2012 por músicos internacionais que se juntaram na Holanda para concluir os seus estudos, Seconda Pratica tornou-se num dos ensembles mais destacados da nova geração de músicos que se dedicam à música antiga.

O seu principal objetivo é construir uma ponte entre músicos e públicos, revitalizando a herança musical do Ocidente e trazendo-a de volta como uma experiência vivida e partilhada, através de uma constante fusão de pesquisa, excelência musical e performance.

A iniciativa integra o DiVaM, o programa de dinamização e valorização dos monumentos, promovido anualmente pela Direção Regional de Cultura do Algarve.

Este festival de música tem ainda o rótulo de qualidade EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, da European Festivals Association, apoiado pela União Europeia.

