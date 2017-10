Mostra internacional de cinema une “Fronteiras” do Guadiana

Connect on Linked in

O concelho de Vila Real de Santo António (VRSA) e o município espanhol de Ayamonte acolhem, entre os dias 23 e 28 de outubro, a segunda edição da Mostra Internacional de Cinema “Fronteiras”.

A iniciativa contempla uma programação diversificada, desde curtas e longas-metragens, documentários, incluindo ainda ‘workshops’, conferências, exposições e música. O objetivo é divulgar produções cinematográficas que abordem o tema “fronteiras”, sejam físicas, emocionais, geográficas, sexuais, religiosas, entre outras.

No concelho de VRSA as atividades terão lugar no Espaço Mariani – Casa da Cultura de Monte Gordo, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes e na Sala CA2 do Centro Cultural António Aleixo. Já em Ayamonte, as exibições serão projetadas na Casa Grande e no Teatro Cardenio.

Tendo como mote a promoção cinematográfica, o festival pretende ainda aumentar a dinâmica cultural na raia que liga Portugal e Espanha, no Algarve, divulgando autores nacionais e internacionais com produções de qualidade.

Além de permitir aos cineastas apresentar os seus trabalhos, o certame aposta também na formação de públicos, mantendo um contacto próximo com as escolas, clubes e associações.

O evento inclui diversas iniciativas paralelas. No dia 23 será inagurada a exposição “Vasco Granja e o Cinema de Animação” no Arquivo Histórico António Rosa Mendes (VRSA) e no dia 26 realiza-se a conferência com Miguel Oliveira Santos, docente de Cinema na Escola Artística do Porto, na sala CA2 do Centro Cultural António Aleixo (VRSA). Para o dia 28 está agendado um cine-concerto com Charlie Mancini no Espaço Mariani (Monte Gordo).

Durante a semana da mostra serão apresentados os resultados do ‘workshop’ de cinema, ministrado por Débora Mateus, que decorrerá nos próximos dias em diversas escolas do concelho de VRSA. Ainda no âmbito desta mostra de cinema, a Biblioteca Municipal Vicente Campinas acolhe a exposição “Perspectivas” (e um filme alusivo) com trabalhos de artistas plásticos dos cinco continentes, da responsabilidade da associação Fungo Azul e da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Destaque ainda para a retrospetiva com filmes de Aki Kaurismaki.

Este ano, o encerramento oficial da mostra decorrerá no Teatro Cardenio de Ayamonte, com um concerto de Marinah & Chicuelo. Os bilhetes para este espetáculos custam 15 euros (12 euros na venda antecipada) e podem ser adquiridos em vários locais do Algarve, entre os quais o Centro Cultural António Aleixo, em VRSA.

A mostra é organizada pela Associação Cultural Fronteiras e conta com o apoio dos municípios de Vila Real de Santo António e Ayamonte, da Fundação AVA, da Junta de Andaluzia e do Programa “Erasmus +”.