Monchique reconhecido como “município saudável”

Connect on Linked in

O município de Monchique aderiu na passada sexta-feira à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. A adesão decorreu em Odemira, na assembleia intermunicipal desta associação, que tem como objetivo principal a promoção de políticas locais de saúde segundo os princípios de estratégias promovidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“A adesão de Monchique a esta rede é em parte do reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol da sua população e um reforço na aposta estratégica na área social e do bem estar físico e mental e de promoção de estilos de vida saudáveis, em paralelo com questões ambientais que reforçam a qualidade de vida da sua população”, salienta a autarquia liderada pelo presidente Rui André.

Segundo o autarca, “Monchique assume também desta forma o grande desejo de, com a integração a esta rede, poder reforçar e ampliar o seu projeto integrado de proximidade com a população e com os seus mais prementes desejos e problemas nestas matérias”. “Esta é a razão que nos tem motivado a colocar sempre as pessoas em primeiro lugar e no centro de todas as políticas que temos implementado para todas as franjas da população, de forma a promover a qualidade de vida no concelho”, refere Rui André.

Ainda de acordo com o presidente da Câmara de Monchique, “o trabalho em rede e em parceria com os outros municípios que integram esta rede é uma valiosa ferramenta de trabalho que procuraremos estimular e aproveitar, de forma a desenvolver políticas de promoção da saúde e do bem-estar da população de Monchique”.

JA