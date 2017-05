Moncarapachense sagra-se campeão distrital do Algarve

Connect on Linked in

A vitória do Moncarapachense (3-1), em casa, sobre o Quarteirense, valeu o título de campeão distrital à equipa do concelho de Olhão, no passado domingo. O jogo da última jornada do campeonato foi muito intenso, com os dois candidatos diretos ao título a entrarem em campo com o objetivo de ganhar.

O Moncarapachense terminou o campeonato com 69 pontos, apenas mais um que o Quarteirense (68).

Na próxima temporada, a formação orientada por João Manuel Pinto – antigo defesa de Benfica e FC Porto – irá participar no Campeonato de Portugal, onde vai encontrar outras equipas algarvias, como o Farense, Olhanense, Lusitano de VRSA, Louletano, Almancilense e Armacenenses.

JA