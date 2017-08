Mickael Carreira anima Festa de Castro Marim

Connect on Linked in

A tradicional Festa em Honra de Nossa Sra. dos Mártires, padroeira de Castro Marim, realiza-se na próxima terça-feira (15 de agosto), mas o programa de festejos arranca já esta sexta-feira, dia 11. Além das celebrações religiosas, um dos pontos altos é o concerto de Mickael Carreira, no dia 15, a partir das 22h30.

As atividades começam às 19h00 desta sexta-feira com a “Color Run” (ponto de partido no Polidesportivo de Castro Marim), seguida, às 20h00, de uma festa da espuma, com DJ, no mesmo local. Os eventos deste dia assinalam o Dia Internacional da Juventude, que oficialmente se celebra a 12 de agosto, e resultaram de uma proposta de um grupo de jovens de Castro Marim, em parceria com a Rodactiva e o Motoclube “Os Piratas”.

A abertura da Feira de Artesanato e Etnografia retoma os festejos no sábado, pelas 20h00. À noite haverá baile, com Fábio Vicente, e um espetáculo do grupo de dança Arutla (22h00), cuja performance tem granjeado o mérito de anos de esforço e dedicação, conduzidos pela professora Laura Pook e pelo Clube Recreativo Alturense.

No domingo, a animação musical fica a cargo do grupo de baile “Gerações”. O grande destaque da noite é o concerto de “Baby Lores & Luís”, com músicas que vão desde o ‘reggaeton’ à ‘pop’ eletrónica.

As celebrações continuam na segunda-feira. Em palco estará o grupo “Al-Buhera”, que privilegia a fusão de sonoridades, com raízes na música tradicional portuguesa, mais particularmente no fado. Tal como nas outras noites, não faltará o baile popular, desta vez com Zé Aníbal.

No dia principal, terça-feira, as celebrações começam às 08h30 com os momentos solenes da arruada, pela Banda Musical Castromarinense, e o hastear da Bandeira nos Paços do Concelho. Às 09h00 começa o torneio anual de futsal “Nelson Solá”, uma homenagem póstuma da UD Castromarinense ao seu antigo jogador. Pelas 10h00 iniciam-se as cerimónias religiosas, com a recitação do terço e uma missa solene na Igreja Matriz.

A procissão começa às 19h00, quando a imagem venerada de Nossa Senhora dos Mártires deixar a Igreja Matriz e percorrer as ruas da vila, acompanhada e saudada por centenas de fiéis devotos, que, anualmente, participam nesta romaria. A festa termina após o concerto de Mickael Carreira, que tem início às 22h30.

Refira-se que esta festa voltou no ano passado ao seu local original, junto à Igreja Matriz, depois de 18 anos, “readquirindo maior familiaridade e envolvência com a comunidade”, explica a edilidade. A organização está a cargo da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de São Tiago, com o apoio das associações locais.