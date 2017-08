Melhor imagem sobre natureza vale 500 euros em Lagos

Connect on Linked in

A Câmara de Lagos vai promover um concurso de fotografia digital, este ano subordinado ao tema “O Teu Planeta é a Tua Terra”.

“O concurso pretende sensibilizar as pessoas para a observação da natureza, incentivar a preservação do ambiente e desenvolver a consciência para a valorização do património natural e de ações e comportamentos ambientalmente mais sustentáveis, procurando ainda estimular a criatividade daqueles que se dedicam, de forma profissional ou amadora, ao prazer de captar e fixar imagens”, anuncia a autarquia.

Para esta edição, integrada nas comemorações dos 30 anos da Bandeira Azul, o desafio do tema consiste em registar as ações e contributos, ou o resultado dessas ações e contributos, de cada um de nós para a melhoria ambiental do nosso planeta, assente na ideia “Cuida do mundo a partir do teu quintal”.

“Os objetivos a fotografar podem incidir literalmente no pequeno quintal onde se cultivam espécies vegetais sem recurso a pesticidas, como nos cuidados a ter com a separação dos resíduos domésticos e a reciclagem, passando pelas boas práticas ambientais de preservação de espécies animais e vegetais, e todas as manifestações ecológicas e pró-ambientais que se encontram ao alcance do cidadão comum”, salienta a organização, frisando que todos os registos fotográficos terão de ser realizados na área geográfica do município de Lagos.

Os prémios desta edição, atribuídos pelo município, são de 500 euros para o primeiro classificado, 300 euros para o segundo e 200 euros para o terceiro.

Os resultados serão exibidos no site institucional da Câmara de Lagos e na página município de Lagos do Facebook, a partir de 30 de outubro.

A data limite de receção das fotos é 30 de setembro de 2017.

NC|JA