“Mas que suficiente”

Cuantas veces hemos oído sobre las consecuencias del cambio climático, todas ellas nos suenan como campanillas a tener en cuanta en los próximos años, nadie da crédito al análisis y como cuentos de Julio Verne creemos que serán sucesos que solo podremos ver en el futuro.

Sin embargo como el propio submarino del “Capitán Nemo” son asuntos de hoy, para percatarnos de ello no hay mas que estar atentos a todo lo que esta sucediendo a nuestro alrededor. Primero que todo asistimos a cambios drásticos en las temperaturas y estaciones del planeta, ejemplo de ello fue este otoño seco y veraniego donde el mundo quería competir con las calderas del Diablo en el infierno, enormes incendios que arrasaban inmensas extensiones de bosques lo mismo en Asia, América y Europa. Terremotos en Perú, Guatemala, Italia, Indonesia, etc, acompañados de tifones, ciclones, huracanes, inundaciones y desplazamientos de tierras en todas las latitudes, todas o la gran mayoría de ellas en lugares y épocas no comunes y sin una previsión oportuna. Invierno retrasado pero sorprendente que nos asombra con nevadas en lugares cálidos como Florida región tropical en la que nadie esperaría en vida ver caer copos de nieve. Autovías atascadas de tanta nieve con cientos de coches emboscados por el suceso como los del fin de semana de reyes en las carreteras españolas, curiosamente mientras esto sucedía de este lado del mundo grandes extensiones forestales sucumbían a las llamas en los bosques de los Ángeles al otro lado del Mundo, y me pregunto; no son mas que suficientes estas pruebas?

El cambio climático es un tema de hoy en el que por supuesto se incluye el futuro inmediato, pero ya llego ya vivimos con el, y mi opinión personal es que nos ha cogido tarde para prepáranos a enfrentarlo, habrá que hacerlo sobre la marcha y nos costará todas las vidas que hasta hoy se ha cobrado y que seguirá cobrando hasta que aprendamos a respetar a la naturaleza.

Los gobiernos tendrán que asumir ya nuevos protocolos de Defensa Civil en el que habrá que cargar la mano a la prevención de nuevos fenómenos naturales imprevistos, como por ejemplo, asistencias médicas, evacuación y alimentación en carreteras, evacuación total preventivas de regiones por incendios, nevadas, tifones, posibles desplazamientos de tierras inundaciones, etc. Medidas drásticas como la prohibición total de circulación en vías y horas determinadas. los llamados toques de queda temporales por situaciones climatológicas de carácter excepcional por solo mencionar algunas.

Todas ellas ya tardía y como forma de defendernos de las nuevas situaciones climáticas que se nos imponen y que creíamos que no asistiríamos a verlas en años. Mientras vivimos estas nuevas experiencias aun persisten gobiernos en no firmar acuerdos para trabajar de conjuntos en normas internacionales encaminadas en aplacar todos estos cambios o desastres climáticos que cobran vidas. Otros que dicen Si pero hacen muy poco o nada por invertir lo necesario para reducir estos efectos.

Nadie saca la cuenta que no se trata de combatir contra un ejercito, se trata de aplacar los males y los errores que hemos cometidos durante siglos contra la salud de la casa grande donde vivimos todos. Por lo que hoy estamos viviendo con ella, sus fiebres y sus resfriados y no nos queda otra que de conjunto buscar la píldora o el tratamiento que lo mejore.

Erasmo Lazcano Lopez

*Máster en Ciencias