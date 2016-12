Manta Rota: “Purobranco” é o novo espaço para casamentos e eventos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

.

A empresa Elegantina Moments acaba de inaugurar o “Purobranco”, na Manta Rota, concelho de Vila Real de Santo António, um novo espaço para casamentos e eventos que nasceu pela mão das empresárias Irene de Figueira e Pino Isabel Brito, duas mulheres com formação e experiência na produção de eventos.

Este espaço nasce com o objetivo de ser uma referência na celebração de eventos privados no Sotavento Algarvio.

“Cada vez há mais casais portugueses e estrangeiros que desejam casar-se nasta zona de Portugal e acreditamos que o ‘Purobranco’ responde às expetativas de quem quer festas de casamento junto ao mar, num ambiente natural e exclusivo, com serviços de primeira qualidade”, explica Irene de Figueira, licenciada en Filología Inglesa e diplomada en ‘Wedding Planner’.

O novo espaço possui um esmerado serviço de ‘catering’, bem como capacidade para 240 pessoas no salão interior e 500 na zona exterior.

“Também temos um espaço preparado para a celebração de cerimónias civis com vistas inigualáveis para a praia da Manta Rota”, frisa Pino Isabel Brito, licenciada em Publicidade e Relações Públicas pela Universidade Pontifícia de Salamanca.

O ato de aprosentação do novo espaço contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Luís Gomes, e de representantes de outras entidades.

O “Purobranco” representa uma forte aposta no turismo de qualidade no Algarve e mais um passo para dinamizar a economia do concelho de Vila Real de Santo António.