Mais de mil atletas esperados em Lagoa para os campeonatos nacionais escolares

O município de Lagoa está preparado para receber os campeonatos nacionais escolares de iniciados, no âmbito do desporto escolar. Nestes campeonatos prevê-se a participação de 1.188 atletas (femininos e masculinos) e o envolvimento total de cerca de 1.500 pessoas, com dez modalidades desportivas – futsal, voleibol, andebol, basquetebol, badminton, atletismo, ténis, patinagem, golfe e vela.

As provas vão realizar-se no pavilhão municipal Jacinto Correia, estádio municipal da Belavista (Parchal), pavilhões das escolas EB Jacinto Correia, Rio Arade (Parchal) e João Cónim (Estômbar), ESPAMOL, pavilhão e patinódromo da Nobel International School, pavilhão municipal de Ferragudo, campo de golfe do Gramacho, clube de ténis do Carvoeiro, pavilhão do Silves Futebol Clube e das escolas EB António Costa Contreiras (Armação de Pera) e EB Bemposta (Portimão) e clube náutico de Portimão.

