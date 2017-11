Maior complexo comercial da região abre hoje em Loulé

Connect on Linked in

O ‘Designer Outlet Algarve’, um projeto imobiliário que a promotora, a empresa austríaca ROS – Retail Outlet Shopping, qualifica como o maior ‘outlet’ do Algarve, vai ser inaugurado esta quinta-feira, dia 23 de novembro, a partir das 17h00, em Loulé.

Este novo empreendimento é o primeiro na Europa a estar integrado com uma loja IKEA, um centro comercial e uma área de lazer ao ar livre.

Segundo um comunicado da ROS, este empreendimento irá permitir aos visitantes “desfrutar de grandes marcas ‘premium’ com descontos permanentes até 70%, sobre o preço de venda recomendado durante todo o ano”, com destaque para os segmentos de desporto, sapatos e acessórios, utensílios domésticos e roupa de criança.

“Numa primeira fase, o Designer Outlet Algarve irá integrar mais de 50 marcas de moda e lifestyle num espaço com 13 mil metros quadrados”, informam os promotores do projeto, adiantando que o espaço foi desenhado “com arquitetura inspirada numa típica vila algarvia e a garantia de uma oferta completa numa atmosfera única”.

Desta forma, e após a inauguração do IKEA (no final de março) e do MAR Shopping (no final de outubro), o Designer Outlet Algarve completa a realização do maior complexo comercial da região…

