Luís Graça é o novo presidente do PS-Algarve

O deputado à Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Faro, Luís Graça, foi eleito presidente da Federação Regional do Algarve do Partido Socialista, em eleições diretas que decorreram no sábado nas 16 estruturas concelhias algarvias.

Nas suas primeiras declarações após serem conhecidos os resultados, Luís Graça manifestou o desejo de trabalhar em estreita ligação com António Costa e com o Governo para “consolidar os progressos registados na região em termos de emprego e coesão social nos últimos dois anos” e “resolver alguns problemas estruturais nas áreas da saúde e da mobilidade”, que classificou como prioritários na moção “Algarve Mais Forte” que vai levar ao próximo Congresso.

“O PS vai abandonar a sua zona de conforto, temos que sair das sedes partidárias e ouvir a Região, os parceiros sociais, as associações empresariais e os sindicatos sobre onde pretendemos estar em 2030 e quais os investimentos prioritários para o Algarve”, afirmou o presidente eleito do PS-Algarve.

Luís Graça sublinhou que quer trabalhar em rede com os autarcas dos municípios e das freguesias, “numa lógica de grande proximidade com as instituições regionais, de forma a garantir o cumprimento integral das metas de investimento estabelecidas no Algarve 2020 e envolver a sociedade civil no debate e na construção do próximo quadro comunitário, em linha com as prioridades traçadas para o Portugal 2030”.

Paralelamente, os militantes socialistas elegeram os delegados de cada estrutura concelhia ao Congresso Federativo, que decorrerá no dia 24 de março, em Lagoa, a presidente e a Comissão Política do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas, que continua a ser liderado pela deputada Ana Passos.