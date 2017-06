Loulé: Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga

Print This Post

O homem de 21 anos que tinha sido detido na segunda-feira em Almancil, pela GNR de Loulé, por suspeitas de tráfico de droga, vai ficar em prisão preventiva.

O suspeito foi detido em Almancil, no interior de um autocarro expresso proveniente de Lisboa, e tinha consigo, escondidas junto do corpo, 227 embalagens de cocaína prontas para vender a consumidores, com o peso total de cerca de 54 gramas.

“O arguido foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz decidido, após promoção do Ministério Público, aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva”, explicou a secção de Loulé do Ministério Público do DIAP de Faro.

O inquérito continuará os seus termos no DIAP de Faro.