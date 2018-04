Lançar um novo negócio no Algarve é mais fácil do que em Lisboa ou no Porto

Connect on Linked in

Empresários sentem que distrito de Faro tem tido um forte crescimento económico

De acordo com a terceira edição do Estudo Nacional de Competitividade Regional, elaborado pela plataforma on-line Zaask (www.zaask.pt), em colaboração com a Universidade Católica Portuguesa, Faro é o distrito do país com melhor situação económica (3,34, numa média nacional de 3,20).

O distrito de Faro é seguido por Leiria (3,33) e Lisboa (3,3).

No que respeita ao apoio do governo (entidades regionais ou locais) aos pequenos empreendedores e empresas, o distrito de Faro apresenta um resultado de 2,36 quando os dados nacionais ilustram uma média de 2,43, revelando que os empresários não sentem um acompanhamento tão próximo quanto os restantes distritos do território nacional.

O distrito de Faro destaca-se ainda por ser um dos distritos onde os empresários entendem existir maior facilidade para lançar novos negócios (2,94), superando Lisboa e Porto (ambos com 2,85), e posicionando-se acima da média nacional de 2,83.

Ainda neste âmbito, os empresários do distrito de Faro também são dos que apresentam valores acima da média nacional (3,51, para uma média nacional de 3,49) no que remete para o aconselhamento em matéria de lançamento de negócios no distrito.