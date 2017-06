Lagos dá asas ao “poder do empreendedorismo”

Connect on Linked in

Iniciativa organizada pela Câmara de Lagos integra um fórum de empreendedorismo e aborda as formas alternativas de financiamento. São dois dias para ouvir e partilhar experiências empreendedoras

A Câmara Municipal de Lagos promove, a 9 e 10 de junho, o “Lagos Start on to Start up”, um evento totalmente dedicado ao empreendedorismo.

Durante dois dias, a cidade algarvia reúne um conjunto de especialistas e de empreendedores para partilhar experiências, dar a conhecer os vários apoios disponíveis nesta área e, ainda, para abordar o poder e a importância que o empreendedorismo assume, por exemplo, na criação de emprego.

O primeiro dia do evento, cuja abertura está a cargo de Maria Joaquina Matos, presidente da Câmara de Lagos, tem início às 10h00 e aborda as formas alternativas de financiamento empresarial. O encontro decorre no auditório dos paços do concelho.

O colóquio conta, igualmente, com a presença de Marco Fernandes, presidente da PME Investimentos, de Francisco Banha, presidente honorário da Federação Nacional de Associações de Business Angels e, ainda, de Rita Gonçalves, diretora executiva da ANJE no Algarve. O momento é moderado por Adão Flores, docente da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.

O primeiro dia termina com a apresentação do projeto INOVA ALGARVE 2020, programa de estímulo para o desenvolvimento das atividades de inovação nas PME’s do Algarve. Refira-se que o painel conta com a presença de Miguel Feitas, primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e, ainda, de Vitor Neto, presidente da Direção da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA).

Já o dia de sábado, 10 de junho, será dedicado à promoção de um fórum de empreendedorismo. O programa integra uma “Bettertalk”, que colocará em análise temas como a incubação, o empreendedorismo no turismo ou a educação empreendedora, e um espaço que fomenta a partilha de experiências empreendedoras.

