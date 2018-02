Lagos, Aljezur e Vila do Bispo unidos por uma causa: um novo hospital

Print This Post

Construído há cerca de 500 anos, o hospital de Lagos é a prova da secular tradição hospitalar desta cidade algarvia. Porém, desde 2004 que esta histórica unidade de saúde tem vindo a perder serviços e valências, devido à impossibilidade de ampliação das instalações, que estão ligadas à muralha de Lagos. A população e autarcas de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo exigem, por isso, a relocalização do hospital em terrenos já garantidos pela Câmara de Lagos

A petição em defesa da construção de um novo hospital em Lagos já recolheu mais de 700 assinaturas, em menos de um mês, no site Petição Pública. O objetivo é atingir os 4.000 subscritores, para que esta matéria seja debatida na Assembleia da República.

No documento – que também está a circular nos concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo até 29 de março – é referido que “no final do século XV a Santa Casa da Misericórdia de Lagos já dispunha de hospital, localizado na zona onde hoje se encontra, após ter beneficiado de sucessivas alterações e ampliações”.

No entanto, há vários anos que tanto a população como os profissionais de saúde reclamam contra as condições do velhinho hospital de Lagos, que tem conduzido a uma perda de serviços e valências desde 2004…

Nuno Couto|Jornal do Algarve