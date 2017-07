Lagoa dá a conhecer as “maravilhas” do concelho

Connect on Linked in

A Câmara de Lagoa acaba de lançar a iniciativa “Maravilhas de Lagoa”, que tem como objetivo “dar a conhecer os muitos sítios e monumentos do concelho de Lagoa, promovendo ao mesmo tempo a necessidade de os salvaguardar e preservar”.

“Conhecer e mostrar este conjunto de algumas das melhores expressões do património de Lagoa é um passo importante para valorizar e preservar as mais emblemáticas maravilhas paisagísticas, culturais e artísticas do concelho, fazendo notar a sua importância singular, tanto junto das populações locais como de quem o visita”, acrescenta a autarquia liderada pelo presidente Francisco Martins.

Assim, até 31 de agosto, os habitantes e visitantes de Lagoa estão convidados a descobrir o património do concelho, escolhendo as “5 Maravilhas do Concelho de Lagoa”, entre as dez em destaque (Paisagem Natural da Orla Costeira, Promontório da Senhora da Rocha, Igreja de Nossa Senhora da Encarnação – Porches), Convento de S. José – Lagoa, Igreja de Nossa Senhora da Luz – Lagoa, Igreja de S. Tiago – Estômbar, Igrejas da Misericórdia – Lagoa e Estômbar, Parque Municipal do Sítio das Fontes, Capela de Santo António – Mexilhoeira da Carregação e Casco urbano tradicional de Ferragudo).

A votação decorre através da APP “Maravilhas de Lagoa”, sendo que a fase final da votação terá o seu ponto alto na Fatacil 2017, sendo os vencedores apresentados numa gala a ter lugar a 2 de setembro, no Centro de Congressos do Arade.

JA