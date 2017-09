Jerónimo de Sousa no Algarve no arranque da campanha autárquica

Print This Post

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai marcar presença esta sexta-feira (15) na região algarvia, no arranque oficial da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 1 de outubro.

Jerónimo de Sousa participará num almoço-convívio da CDU que se realizará junto à lota da Fuseta, no concelho de Olhão, e numa acção de contacto com a população que decorrerá às 18h00, na baixa de Lagos, terminando a jornada num grande jantar-comício às 20h00, que terá lugar no pavilhão da Fissul em Silves.

Nas três iniciativas marcarão também presença dezenas de candidatos da CDU, incluindo Sebastião Coelho, Ana Paula Viana e Rosa Palma, que são os primeiros candidatos da CDU às câmaras municipais de Olhão, Lagos e Silves, concelhos onde a CDU tem a expectativa de ver reforçada a sua votação.

JA