Janita Salomé nas comemorações do 25 de Abril em Silves

Janita Salomé estará no próximo dia 24 de abril, pelas 21h30, no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, onde irá apresentar em palco “Poetas, cravos e rosas”. A iniciativa integra as comemorações do 44º aniversário do 25 de Abril.

Neste concerto, o autor e compositor homenageia os poetas que “emprestaram” as palavras às suas criações musicais e explora o tema da rosa, fazendo igualmente uma passagem pelo cante alentejano, num contributo à divulgação de modos e conteúdos regionais que serviram de base à identidade e memória coletiva portuguesas. Nesta noite não deixará, no entanto, de incluir canções de um cancioneiro sefardita riquíssimo e pouco conhecido em Portugal, numa tentativa de gerar o respeito pela diversidade cultural e humana.

A entrada é livre, mas limitada aos lugares existentes, pelo que o bilhete que permitirá assistir ao espetáculo deverá ser recolhido no local a partir das 20h00 do dia do concerto.

