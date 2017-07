Incêndio: Sete famílias realojadas em Vila Real de Sto Antonio

Connect on Linked in

Sete familias tiveram que ser realojadas na sequência de um incêndio que deflagrou este sabado à noite, pouco depois das 20h30, num edificio localizado na zona norte da cidade de Vila Real de Sto Antonio. O incêndio, na cozinha e dispensa de um rés-do-chão de um edificio localizado na rua Alvaro Cunhal, provocou várias vitimas ligeiras por inalação de fumo e ansiedade, as quais foram transportadas para o Serviço de Urgência Basica (SUB) da cidade pombalina. As sete famílias, residentes no edifício, foram realojadas temporariamente e por precaução até à realização de uma inspeção à estrutura do prédio. O edificio localiza-se junto à rotunda da antiga praça de touros, perto da Escola Secundària.