Hotelaria de luxo algarvia dá nas vistas em todo o mundo

O melhor resort de lazer de luxo do mundo é algarvio. Os World Travel Awards 2017, considerados os “óscares do turismo” a nível mundial, elegeram no último fim de semana o Pine Cliffs Resort, no concelho de Albufeira, como o melhor do mundo.

“Com este prémio, a hotelaria de luxo do Algarve está mais uma vez de parabéns ao integrar a lista dos melhores hotéis e resorts de todo o mundo. Esta distinção internacional vem juntar-se ao Prémio de Melhor Destino de Praia da Europa arrecadado pelo Algarve no passado mês de setembro”, lembra a Região de Turismo do Algarve (RTA).

Para o presidente da região de turismo, Desidério Silva, esta distinção vem colocar em evidência toda a hotelaria algarvia, que “tem um papel importantíssimo para que a região se destaque no mapa dos melhores destinos turísticos a nível internacional”.

Depois de revelados os vencedores da edição mundial de 2017 dos “óscares do turismo”, todas as atenções estão centradas em Portugal, que recebeu a distinção única de Melhor Destino Turístico do Mundo.

Portugal eleito Melhor Destino Turístico do Mundo

“É com grande satisfação que tomei conhecimento dos resultados desta edição dos World Travel Awards. Portugal foi eleito o Melhor Destino Turístico do Mundo, um reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido por todas as Regiões de Turismo em Portugal, pelos municípios, pelos operadores e agentes turísticos e pela Secretaria de Estado do Turismo. Estamos todos de parabéns por fazer parte deste projeto de valorização do turismo e do património cultural em Portugal” confessa Desidério Silva.

Desde 1993, os World Travel Awards têm vindo a distinguir as organizações que prestam serviços de excelência na indústria do turismo, a nível mundial, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do setor. A seleção dos nomeados é realizada à escala mundial por milhares de profissionais, que todos os anos escolhem os seus favoritos.

