Gastronomia gourmet e estrelas do jazz mundial a preços reduzidos em Albufeira

É já esta sexta-feira, 12 de maio, que chega a Albufeira a primeira edição do Festival Algarve Jazz Gourmet Moments. Todos os concertos decorrem no auditório do Hotel São Rafael Atlântico, a partir das 21h30.

Este festival, que alia a propostas gastronómicas gourmet a grandes ícones do jazz mundial, arranca com a primeira atuação no Algarve da lenda viva do jazz, o trompetista Tom Harrell que, com a Orquestra de Jazz do Algarve, interpretará temas mundialmente famosos de sua autoria.

No sábado, dia 13, é a vez da grande dama do jazz francês Virginie Teychené apresentar o seu último álbum – Encore, contando com um convidado muito especial na harmónica – Olivier Ker Ourio.

Temas cantados em português, inglês e francês irão surpreender na voz cristalina desta cantora que faz a sua estreia em solo nacional. No final do concerto uma sessão de autógrafos exclusiva com a cantora.

Por último, domingo, dia 14, e para fechar o festival com chave de ouro, a inconfundível Jane Monheit que nos traz o seu último álbum, Ella Fitzgerald The Songbook Sessions, num concerto que integra a sua digressão mundial. No final do concerto uma sessão de autógrafos exclusiva com a cantora.

Depois de cada concerto poderá ainda assistir às Late Sessions, um quarteto que continuará a proporcionar um ambiente mágico e intimista enquanto desfruta de uma tapa gourmet acompanhada com vinho do Algarve e admira as esculturas, joias ou peças em cortiça e empreita concebidas por magníficos artistas algarvios e aqui apresentadas em exclusivo.

O valor de todos os ingressos é de 15 euros. Durante o evento, decorre ainda nos restaurantes gourmet selecionados a possibilidade de degustar o “Jazz Gourmet Moments Menu”, disponível em duas categorias de valor: 20 ou 25 euros.

NC|JA