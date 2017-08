Futevólei: Dupla do Messinense derrotada na final em Quarteira

A jovem dupla constituída por Filipe Santos e Tiago Sá (CD Póvoa) venceu a quarta etapa do Campeonato Nacional de Futevólei 2017, disputada no último fim de semana na Praia da Rosa Branca (Quarteira), ao derrotar na final a dupla Miguel Pita/Calita (UD Messinense).

O equilíbrio foi a nota dominante no jogo de todas as decisões, sobretudo no primeiro ‘set’, com alternância constante no marcador e com o público e as emoções ao rubro, acabando Filipe Santos e Tiago Sá por fechar o marcador na frente por 19-17.

Sem margem para novo deslize, Miguel Pita e Calita iniciaram o segundo ‘set’ tentando impor o seu jogo. Contudo a melhor frescura física do adversário e um melhor equilíbrio nas suas ações deitaram por terra todas as aspirações e Filipe Santos e Tiago Sá acabariam por vencer, desta vez, por 18-13.

Participaram 13 duplas oriundas de todo o território continental e da ilha da Madeira.

O campeonato prossegue no fim de semana de 19 e 20 agosto, na cidade de Santo Tirso, naquela que será a derradeira etapa antes da grande final.