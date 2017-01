Futebol: Jogo Farense-Lusitano em direto na televisão

Connect on Linked in

O canal A Bola TV vai transmitir em direto o jogo que enfrentará o Farense e o Lusitano de VRSA, da 16.ª jornada da Série H do Campeonato de Portugal, que se disputa no próximo dia 15 de janeiro. A partida começa às 15h00 daquele domingo e realiza-se no Estádio S. Luís, em Faro.

Este é um dos três jogos do Campeonato de Portugal que aquele canal transmite em direto durante este mês de janeiro. O primeiro será já este domingo (U.Leiria-Fátima, da Série E), segue-se o referido Farense-Lusitano (no dia 15) no dia 21 (sábado) é a vez do jogo Salgueiros-Sanjoanense (da Série C).

O Farense é o atual líder da Série H, com 29 pontos, enquanto o Lusitano ocupa a terceira posição, com 24 pontos. Este domingo (dia 8), a equipa da capital algarvia joga no terreno do Fabril e o Lusitano recebe o Pinhalnovense.