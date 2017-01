Futebol: Decisões adiadas no Campeonato de Portugal

Print This Post

Poderia ter sido uma jornada de certezas quanto às duas equipas que disputarão a fase de subida, mas a 16.ª jornada da série H do Campeonato de Portugal acabou por deixar tudo em aberto para a penúltima ronda.

O líder Farense empatou a um golo na receção ao Lusitano mas mantém a liderança com um ponto de vantagem sobre o Louletano, segundo classificado, que também não foi além do empate (1-1), em casa, com o Fabril.

Estas duas equipas algarvias continuam a ser as que estão em melhor posição para garantir os dois primeiros lugares e a passagem à fase de subida. O Lusitano continua na terceira posição, a quatro pontos do Louletano e a cinco do Farense.

Na próxima jornada o Lusitano recebe o Louletano, enquanto o Farense joga no terreno do Almancilense.

Também este domingo, o Almancilense empatou (1-1) no terreno do Pinhalnovense e o Armacenenses empatou (4-4) na receção ao Aljustrelense. Estas duas equipas algarvias já sabem que vão disputar a fase de manutenção.

Numa jornada em que só houve empates, o jogo Moura-Sporting de Viana terminou com 1-1.