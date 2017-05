Futebol: 100 anos de história do Lusitano sintetizados em livro

Connect on Linked in

Lançamento da obra foi um dos últimos atos das celebrações do centenário do clube, que começaram em abril do ano passado. O historiador Hugo Cavaco voltou a ser o escolhido para realizar este trabalho, a sua quarta obra sobre a história do Lusitano

DOMINGOS VIEGAS

O Lusitano FC e a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António lançaram no passado sábado, Dia da Fundação da Cidade, o livro “Estórias de Uma História Centenária”, da autoria do historiador vila-realense Hugo Cavaco, para celebrar o centenário do clube da cidade pombalina.

A nova obra está dividida em duas partes. A primeira destaca Francisco Gomes Socorro e José Baptista Sallas, pioneiros e fundadores do clube, já que “sem eles não existiria hoje um Lusitano centenário”, explicou Hugo Cavaco. Inclui ainda investigação sobre o futebol no Algarve, a introdução da modalidade em Vila Real de Santo António, os primeiros clubes do município, os primeiros jogos, bem como a criação do Lusitano e os seus primeiros anos de atividade.

Na segunda parte, que ocupa a última metade do livro e é denominada “Fotogramas da História Lusitanista”, é dado destaque às fotografias e às estatísticas, recordando o desempenho das diversas equipas ao longo de cada década, os presidentes, a formação, entre outras áreas. No total, é possível apreciar mais de uma centena de imagens. “Havia muito mais, mas, infelizmente, tudo tem os seus custos”, justificou o autor, frisando que a publicação desta obra “só foi possível com o suporte da Câmara”.

Antes de se iniciar a sessão de autógrafos, que decorreu logo após a sessão solene do Dia da Cidade, Hugo Cavaco fez um apelo à população para apoiar o clube, dando o seu próprio exemplo: “Sou sócio, com quotas em dia pagas antecipadamente até dezembro deste ano”, assegurou.