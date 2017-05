Freddy Locks atua no auditório municipal de Albufeira

Connect on Linked in

Freddy Locks é o artista convidado a encerrar o ciclo de concertos promovidos pelo Gabinete de Apoio à Juventude (GAJ) de Albufeira. Esta sexta-feira, 26 de maio, o reggae estará em destaque com a atuação de um dos músicos mais conceituados a nível nacional e internacional, que terá como banda de suporte os locais Ben & The Pirates. O concerto tem lugar no auditório municipal de Albufeira, às 21h30.

Freddy Locks, ou Frederico Oliveira, é um nome incontornável do reggae nacional e o seu caminho é já longo e marcado por diversos encontros e parcerias com músicos e produtores de renome, nacionais e internacionais.

O seu álbum de estreia foi “Bring Up the Feeling”, em 2007. Seguiram-se “Seek Your Truth” e “Roostation”, conseguindo inúmeras críticas positivas em revistas da especialidade. Em 2016 lança o novo single “In This Time” e anuncia um novo álbum intitulado “OverStand”. Os bilhetes custam 10 euros para o público em geral e cinco euros para portadores do cartão de estudante de Albufeira.

JA