Festival MED finalista em cinco categorias dos Iberian Festival Awards

Depois de ter vencido em 2017 o prémio de Melhor Festival de Média Dimensão da Península Ibérica, o Festival MED é este ano finalista em cinco categorias na terceira edição dos Iberian Festival Awards.

O evento que decorre em Loulé no último fim de semana de junho vai disputar o prémio final com outros festivais portugueses e espanhóis nas categorias de Melhor Festival de Média Dimensão, Melhor Promoção Turística, Contributo para a Sustentabilidade, Melhor Atuação (Portugal/Espanha) para Ana Moura e Melhor Festival Lusófono e Hispânico, no ano em que pela primeira vez será distinguido um vencedor nesta última categoria.

Refira-se que, ao contrário do que aconteceu nas duas primeiras edições destes prémios, os finalistas foram agora escolhidos exclusivamente pelo voto do público. São 22 as categorias que este ano serão disputadas, havendo ainda espaço para a entrega de um Prémio de Excelência a um homenageado.

Os vencedores dos Iberian Festival Awards serão conhecidos no dia 15 de março, durante uma gala que decorrerá no Fórum Lisboa.

Estes prémios têm por objetivo reconhecer, apoiar e premiar festivais de música e de outras disciplinas, media partners, artistas musicais e empresas que prestaram serviços ou se ativaram nos festivais ao longo do ano de 2017.

Os Iberian Festival Awards são o único reconhecimento ibérico dedicado aos festivais, sendo uma referência importante na evolução do setor. Este evento dedica-se a promover, valorizar e celebrar todos os profissionais, parceiros e artistas responsáveis pelo seu desenvolvimento, crescimento e melhoria.

Para a organização do Festival MED “é uma honra estar, mais uma vez, entre os melhores a nível ibérico na área dos eventos ligados à música e cultura” e estas nomeações “são o reconhecimento de mais uma edição do Festival MED que culminou novamente num êxito, não só em termos de adesão do público nacional e internacional, projeção do concelho de Loulé em termos turísticos mas também pelo prestígio alcançado no meio”.

O 15.º Festival MED será apresentado durante a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, no dia 1 de março.