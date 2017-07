Festival dedicado à natureza regressa a Sagres em outubro

Connect on Linked in

A edição de 2017 do Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, no concelho de Vila do Bispo, está marcado para os dias 4 a 8 de outubro, anunciou a organização.

Este ano, o cartaz do festival dá destaque ao chasco-cinzento, uma espécie facilmente observada durante o período de migração em Sagres.

“Estamos a preparar o melhor festival de sempre. Serão cinco dias inteiramente dedicados à natureza de Sagres e arredores, com atividades de observação de aves, passeios para conhecer a flora e a geologia local, passeios no mar para observar mamíferos marinhos, iniciativas para crianças, entre outras surpresas”, acentua a Câmara Municipal de Vila do Bispo, que tem como copromotores desta iniciativa a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Almargem.

Entre as principais atividades que estão programadas para esta edição do festival destacam-se as saídas de campo, as saídas de barco, a anilhagem de aves, atividades para crianças, mini-cursos, exposições, monitorização de aves planadoras, palestras e fotografia.

JA