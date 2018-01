Faro: ACRAL contra encerramento da Zara e da Pull & Bear

Connect on Linked in

A Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) lamentou esta semana o anunciado encerramento das lojas Zara e Pull & Bear do centro da cidade de Faro e já solicitou uma reunião com a administração do grupo Inditex, ao qual pertencem aquelas duas marcas.

“São duas lojas-âncora, essências ao dinamismo do comércio local da baixa da cidade”, enquadra o presidente da associação, Álvaro Viegas. Como ainda não existe qualquer explicação formal sobre os motivos subjacentes ao fecho das lojas, a ACRAL “vai solicitar uma reunião com a administração do grupo espanhol Inditex”, garantiu.

No entanto, Álvaro Viegas diz que “não surpreenderá” que a decisão da cadeia de pronto-a-vestir seja “uma consequência, direta e previsível, da proliferação de grandes superfícies na região, em particular da última autorizada, o MAR Shopping”, localizada em Loulé. “A ACRAL tem vindo a alertar para esta possibilidade há, pelo menos, 18 meses. Infelizmente, o tempo deu-nos razão”, concluiu o dirigente associativo.