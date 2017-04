Farense ainda sonha com a subida à Segunda Liga

Connect on Linked in

As contas da subida e do apuramento para o “play-off” no Campeonato de Portugal e os jogos que faltam aos três primeiros classificados. Farense tem que jogar em casa com os dois primeiros, mas mesmo assim depende de terceiros

DOMINGOS VIEGAS

Depois da vitória em casa diante do Fátima (3-1) no último fim de semana, o Farense ascendeu à terceira posição da fase de subida do Campeonato de Portugal (zona sul) e mantém-se a quatro pontos do primeiro lugar (subida direta à Segunda Liga) e do segundo (“play-off” de promoção).

Quando faltam disputar três jornadas, as duas primeiras posições são ocupadas por Real e Praiense, que ainda têm que jogar em Faro. Ambos somam atualmente 21 pontos. O Farense, terceiro, tem 17.

Ou seja, o Farense não depende apenas de si para chegar a um dos dois primeiros lugares e, ganhando os seus jogos, precisa ainda de mais uma “escorregadela” de um dos atuais dois primeiros classificados.

Com possibilidades matemáticas de chegar a um dos dois primeiros lugares estão ainda Fátima (16 pontos), Torreense (15) e Sacavenense (14). Louletano e Operário, que ocupam as duas últimas posições, com 7 pontos, estão fora da corrida.

O Farense recebe o Real no próximo domingo, depois desloca-se ao terreno do Sacavenense e termina esta fase em casa com o Praiense.

O que falta aos três primeiros:

Real: Farense (F), Operário (F), Sacavenense (C).

Praiense: Torreense (F), Fátima (C), Farense (F)

Farense: Real (C), Sacavenense (F) e Praiense (C).

O primeiro classificado de cada zona (norte e sul) sobe diretamente à Segunda Liga. Os segundos classificados das mesmas zonas disputarão um “play-off” com os 17.º e 18.º classificados da Segunda Liga.