“Ese sol del mundo moral”

El Sr. Puigdemont y su camarilla, con toda su locura independentista han querido demostrar que al menos dos huevos tienen y han puesto en ridículo al gobierno español, sus leyes, jueces e instituciones, pasito a pasito, suave suavesito las han ido desmoralizado todas no hay una que hayan dejado en pie. Primero sus alcaldes de municipios desestimaron abiertamente a la ley y prestando locales y escuelas y no paso absolutamente nada; luego los fieles y amparados Mossos de escuadra haciendo caso omiso a lo orientado por la Jueza no cerraron las escuelas a las 6am como se les había orientado e incluso traicionando su razón de ser enfrentaron a la propia policía Nacional, finalmente se llevo a cabo el sufragio que “nunca se haría” según Rajoy y para colmo de las osadías salieron a las calles para expulsar de sus hoteles a la policía española en un descarado acto de desacoto a la autoridad.

A todo ello con calumnias y acusaciones de la agresividad de los efectivos de seguridad que en realidad si no se defienden les pasan por encima. Frescas están las imágenes de una silla lanzada por la multitud que derribó a un policía,la de un padre despiadado e irresponsable con su pequeño hijo en hombros desafiando a los efectivos de seguridad que cumplían con su trabajo y que por demás fueron mas sensatos que el.

Todo esto contrasta con la pasividad con que Rajoy y su gobierno acometen los hechos, sale y dice que no habrá votación pero ya las hubo, que se harán cumplir las leyes pero ya les pasaron por encima y es que en realidad el torero Rajoy no ha sabido coger bien al toro Puigdemont por los cuernos y no ha tenido lo que le ha sobrado el gobierno independentista y su camarilla para frenarlos y ponerlos donde hace rato tienen que estar en la cárcel.

Primero y con ello mas que suficiente por alta traición a la patria a la que juramento defender y fidelidad absoluta a la hora de tomar posición en su cargo.

Segundo por incitación a la rebelión y al desorden publico.

Tercero, por desacato a las leyes y los órganos de seguridad nacional.

Y así pudieran llegar hasta mas de 10 delitos, pueden estar seguros que si esto lo hubiera hecho el Gobierno Español se hubiese evitado el desmantelamiento institucional los enfrentamientos entre la población y la fuerza del orden que tanta mala imagen han dado para el país internacionalmente, una población manipulada e instigada por antisistema de otras regiones y adoctrinada por mucho tiempo responsabilidad también de los gobiernos españoles que puso en sus manos la educación de ese pueblo ha sabiendas de ante mano que seria anti-española.

Da la sensación que el Sr. Puigdemont y su govern, han ido haciendo, con ración de testosteronas incluida, lo que han creído e inventado una democracia a la carta o a medida de sus intereses secesionistas, paseando por el arco del triunfo Constitución, leyes propias de la Generalita, que no olvidemos que emanan de la propia Constitución Española y todas las que fueran necesarias. Parece como si el Sr. Presidente del Gobierno de España haya permitido esos pasitos a pasitos que con cierto estupor, hemos observado y sufrido el resto de españoles.

Independientemente de la desobediencia de los Mossos a la orden judicial de impedir la apertura de colegios electorales etc, que tal vez pudieron evitar los incidentes del 1 de Octubre, los cuales ya están siendo investigados por la Audiencia Nacional y de la que esperamos que el Sr. Trapero y demás se le juzgue con todas las consecuencias de esa aptitud sediciosa. Una cosa es lo que deseamos aplicar la mayoría de españoles a los que están llevando a Cataluña a un desastre sin paliativos y otra son los tiempos judiciales que en democracia son de aplicar, los delitos primero se cometen para que la ley actúe y no al revés. Nos encontramos con la habilidad propia del delincuente que sortea la linea roja, pero sin pisarla, sorteando con mucha cautela la sombra de la imputación. Al Sr. Puigdemont se le acaba el tiempo y el Gobierno de España, no tengo la menor duda; estará preparado todos los instrumentos legales que las leyes ofrecen y digo TODAS. La baraja de la paciencia se rompió con el discurso del Rey, asegurando que representa la unidad de España. Fué el agua de Mayo que políticamente se estaba esperando. El Sr. Puigdemont, se está quedando solo, en compañía de la CUP, por cierto se prefiere estar solo que mal acompañado. Ningún organismo internacional, tanto económico como político está dispuesto a reconocer nada, entre otros motivos , no van alimentar a sus propios fantasmas. Las grandes corporaciones financieras de Cataluña , como empresas del IBEX 35, están trasladando sus sedes fuera de esa región y otras que anuncian igualmente esa intención, debieran hacerle recapacitar al govern su despropósito.

La responsabilidad de estar en este punto de conflicto gravísimo, y en la medida que corresponda, también la tienen los grandes partidos nacionales como PP y PSOE. Era muchos mas fácil acordar con los nacionalista la gobernabilidad de España a cambio de lo que pidieran, que ponerse de acuerdo para esa estabilidad del interés general. Tenemos democracia, pero faltan políticos con altura de estado. Sr. Pedro Sanchez, entérese que con golpistas no se puede dialogar, se les aplica la ley y punto. Al menos esa es la opinión de sus compañeros históricos del partido.

No creo ya que quede otro camino han dejado en tela de juicio el estado de derecho que tanto se proclama en España. Si no se toma una medida drástica con que moral, tribunales y jueces del resto de España enfrentaran los nuevos casos y delitos que a diario se cometen, como podrán jugar a un delincuente con que desacate a la autoridad, que podrán decir o hacer cuando otras regiones o autonomías quieran seguir el ejemplo de Cataluña.

Un gobierno que se respete no puede permitir que se confunda libertad con libertinaje, defensa de intereses patrios con represión, democracia con barbarie, de hacerlo seria el caos y con ello el fin de una nación con mas de 1300 años de historia.

Me viene a la mente ahora las palabras de un ilustre docente cubano, José de La Luz Y caballero cuando dijo; ” antes quisiera yo ver desplomadas. No digo yo las instituciones de los hombres, sino las estrellas todas del filmamento. Que ver caer del pecho humano, el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral”.

Erasmo Lazcano Lopez* Máster en Ciencias

*Com: Manuel Márquez Rendón, Executive M&M Co