Turismo: Época baixa está em alta!

Connect on Linked in

Já nem a época baixa escapa ao ‘boom’ do turismo algarvio, que em 2017 registou um aumento assinalável das taxas de ocupação durante os meses tipicamente de pouca procura. O perfil do turista que visita a região também está a mudar, com cada vez mais pessoas em busca de um destino mais alternativo à praia. “Este panorama demonstra que o Algarve começa a posicionar-se como um destino turisticamente ativo durante todo o ano”, sublinha Dora Coelho, diretora executiva da Associação Turismo do Algarve (ATA)

“O ano de 2017 foi muito positivo para o turismo do Algarve”, confirmou, na semana passada, a Associação Turismo do Algarve (ATA), que é a agência responsável pela promoção turística da região junto dos mercados externos.

“De acordo com os dados a que temos tido acesso, podemos afirmar que no ano passado foram batidos vários recordes em termos de indicadores turísticos como o número de hóspedes, taxas de ocupação e receitas”, salientou Dora Coelho, diretora executiva da ATA.

O destaque do ano passado em termos turísticos vai para o aumento das taxas de ocupação durante a época baixa, ou seja, nos meses tipicamente de pouca procura, entre outubro e maio. “Neste momento, terminando a época alta do produto sol e mar, inicia-se a época alta do golfe. Em 2017, foi possível constatar que esta mecânica tem vindo a pronunciar-se na região, esbatendo-se o tradicional período de época baixa”, refere a responsável…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 25 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve