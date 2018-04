“Encontros do DeVIR” com dois espetáculos no Cine-Teatro Louletano

Connect on Linked in

No âmbito da quarta edição do Festival “Encontros do DeVIR”, o Cine-Teatro Louletano vai receber no próximo sábado, dia 28, pelas 21h30, dois espetáculos multidisciplinares de prestigiadas companhias estrangeiras: “Attraction” (Compagnie Kham), diretamente de França, e “Fiend” (Casson & Friends), do Reino Unido.

“Attraction” cruza as artes tradicionais do Sudoeste Asiático (dança, música, máscaras), o trabalho nos arrozais, com as técnicas do hip-hop e da dança contemporânea e imagens gráficas geradas em tempo real pelas novas tecnologias.

“Fiend” é uma ‘performance’ na qual o ‘peformer’ interage com projeção de vídeo em tempo real. Parte da obra “L’après midi d’un faune”, de Nijinsky, explorando questões relacionadas com a conexão, o modo como vemos e como somos vistos.

O espetáculo tem um custo associado por pessoa de 5 euros, sem descontos aplicáveis, dirigindo-se a maiores de 12 anos e com uma duração aproximada de 60 minutos.