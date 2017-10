Encontro de Música Antiga leva sete concertos ao concelho de Loulé

Print This Post

Decorre até ao dia 22 de outubro, em vários espaços eclesiásticos e culturais do concelho de Loulé, a 19.ª edição do Encontro de Música de Loulé “Francisco Rosado”, evento incontornável do panorama da música erudita em Portugal.

Além dos participantes nacionais, até ao final do mês vão passar por Loulé prestigiadas formações e solistas oriundas de Espanha, Itália e Bélgica para proporcionar ao público uma viagem musical desde a Idade Média até finais do século XVIII. A seleção rigorosa de grupos especializados na interpretação historicamente informada é uma das apostas deste programa.

Esta edição arrancou na Igreja Matriz de Loulé, com o agrupamento português Concerto Ibérico Orquestra Barroca, seguindo-se, no passado sábado, a atuação do grupo italiano Collegium Pro Musica na Igreja de São Sebastião (Boliqueime).

Alternative History

A beleza e a arte da palavra serão os protagonistas do concerto com o grupo espanhol Alternative History, que, este sábado, levará à Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Querença, um programa diversificado de canções novas e antigas ao estilo do século XVII, cuja inspiração principal são as palavras de Shakespeare: “Amores passados – inspiração em Shakespeare”.

Flanders Recorder Quartet

Dispensando apresentações está o quarteto de flautas belga Flanders Recorder Quartet, cujo sucesso da sua presença na edição de 2005 ainda está bem presente na memória de todos. Nesta edição trazem um trabalho de 30 anos a chegar ao fim – “The Final Chapter”, com uma última digressão, que não poderia deixar de passar por Portugal e, naturalmente, por Loulé. O concerto está agendado para este domingo, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Quarteira.

Affeti D’Amore

Na emblemática Igreja de S. Lourenço, em Almancil, dia 21 de outubro, o grupo Affetti D’Amore irá deleitar os apreciadores de música erudita com uma interpretação integralmente portuguesa do melhor da música vocal do século XVI acompanhada pela viola da gamba, alaúde e teorba.

Mafalda Nejmeddine e Ensemble de Flautas de Loulé

Portugal estará ainda representado no cravo por Mafalda Nejmeddine, num concerto inteiramente dedicado à música portuguesa do século XVIII. É no dia 22 de outubro, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Alte.

A encerrar o Encontro deste ano, no dia 28 de outubro, na Igreja de S. Sebastião, em Salir, estará o Ensemble de Flautas de Loulé/Conservatório de Música, desta vez acompanhado pelo Consort de Flautas do Bonfim num programa diversificado de música nova e antiga para agrupamentos de flautas.

Todos os concertos têm início às 21h30 e são de entrada livre.

Duas palestras

Sendo a componente pedagógica destes encontros tão importante quanto a cultural, o público terá a oportunidade de assistir a duas palestras. Uma sobre o violino barroco, por Lorenzo Collito, que decorreu no passado sábado, e outra sobre o cravo, instrumentos de grande impacto na música antiga, com a participação de Mafalda Nejmeddine, a 22 de outubro, na sala polivalente do Museu Municipal de Loulé (das 15h00 às 17h00).

Haverá ainda uma ‘masterclass’ de flauta de bisel, dirigida por todos os membros do Flanders Recorder Quartet, a 15 de outubro, das 14h00 às 17h00.

Iniciativa impulsionada pelo professor Francisco Rosado, o Encontro de Música Antiga de Loulé realiza-se desde 1999. Os seus principais objetivos são reforçar a diversidade da oferta cultural do concelho, tendo em conta os vários públicos, não só portugueses mas também os estrangeiros residentes ou que se encontram de férias, de várias idades e níveis de formação, promovendo também a descentralização geográfica dos locais de realização dos eventos.