Empresas algarvias estimuladas a inovar

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, estão a desenvolver 16 ações de sensibilização para a inovação e de apresentação do projeto INOVA ALGARVE 2020, em parceria com os 16 municípios do Algarve.

Este projeto tem como objetivo “permitir às empresas da região do Algarve avaliar o seu potencial de inovação e capacitá-las para o desenvolvimento de projetos inovadores, com vista à apresentação de candidaturas ao CRESC ALGARVE 2020 – Portugal 2020”.

Depois de Monchique e Silves (30 de maio), e Vila do Bispo e Aljezur (31 de maio), as próximas sessões realizam-se na Casa do Sal em Castro Marim (6 de junho – 10h30), na Câmara de Alcoutim (6 de junho – 15h00), no museu de Portimão (7 de junho – 15h00), na Câmara de Lagos (9 de junho – 11h30), na biblioteca municipal de Olhão (20 de junho – 10h30), na biblioteca municipal de Faro (20 de junho – 15h00), no Convento de São José em Lagoa (21 de junho – 10h30), na Câmara de Albufeira (21 de junho – 15h00), na biblioteca de Vila Rewal de Santo António (27 de junho – 10h30), na biblioteca municipal de Tavira (27 de junho – 15h00), na Câmara de São Brás de Alportel (28 de junho – 10h30) e, finalmente, no auditório do NERA em Loulé (28 de junho – 15h30).

“Através desta iniciativa, pretende-se sensibilizar as PME para os fatores críticos de competitividade no domínio da inovação e identificar empresas com potencial de inovação, estimulando-as a implementar atividades inovadoras”, adiantam os promotores.

A participação nestas ações de sensibilização é gratuita.

JA