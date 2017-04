Embaixadora de Cuba em Faro para reunir com empresários

Connect on Linked in

Faro irá receber, no próximo dia 12 de maio, a embaixadora de Cuba com o intuito de estreitar relações de amizade e promover a cooperação económica entre aquele município e Cuba em domínios estratégicos para ambas as partes.

No âmbito desta visita está prevista, pelas 14h30, uma reunião no salão nobre da autarquia, com empresários locais, cujo objetivo é estabelecer eventuais parcerias de negocio nas áreas da agro-indústria/agricultura e biotecnologia, da energia renovável, do turismo/campos de golfe, das TIC e do imobiliário.