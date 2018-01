Educação é a causa que Lagoa abraça durante 2018

Connect on Linked in

O município de Lagoa elegeu a educação como a causa prioritária para o ano de 2018. Nesse sentido, a autarquia vai promover a conferência “Modelos e abordagens educativas: história, percursos e desafios”, durante o próximo dia 20 de janeiro, no auditório do Convento de S. José, entre as 9h30 e as 17h00.

Esta iniciativa, que está integrada no programa das comemorações do 245º aniversário da criação do concelho de Lagoa, vai reunir diversos especialistas em várias áreas das ciências da educação e deverá interessar docentes, não docentes, pais, associações de pais e ao público em geral.

O encontro propõe-se refletir sobre diferentes modelos que coexistem no nosso espaço educativo, partindo de uma retrospetiva sobre o passado, presente e futuro da educação em Portugal, a pensar os desafios do século XXI. Constitui-se, por outro lado, como mais um contributo para o processo de construção de “Lagoa, cidade educadora”, em curso.

No início do programa deste terceiro sábado de janeiro, terá também lugar a apresentação pública do Projeto de Escolas para a Educação Intercultural, a implementar pela autarquia em parceria com a Orquestra Intercultural Lagoa, durante o biénio 2018-2019.

JA