EDP relança projeto TWIST para a comunidade escolar

A EDP Serviço Universal, em parceria com a iWays, relança o “TWIST – A tua energia faz a diferença”, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no âmbito do Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC) para 2017/2018. Ao longo das suas edições, esta iniciativa tem contado com a parceria do Ministério da Educação, bem como de diversas instituições.

O TWIST, que se dirige a todos os professores e alunos do ensino secundário ou equivalente, envolve a comunidade escolar e familiar, promovendo a sensibilização para a eficiência energética, alterações climáticas e o desenvolvimento sustentável.

Na edição de 2017/2018 aposta-se na comunicação digital como meio de linguagem privilegiado para estabelecer uma relação de maior proximidade com os jovens e estimular o seu interesse. Pretende-se que os alunos adquiram competências através do material disponível nas plataformas TWIST, enquanto se divertem e partilham os seus resultados nas redes sociais.

O trabalho desenvolvido ao longo do ano será avaliado e premiado com vales de material lúdico-pedagógico no valor de 250 euros para alunos/professores e de 2500 euros para cada uma das escolas vencedoras.

A iniciativa decorre a partir deste mês de outubro e até maio de 2018. As incrições já podem ser feitas na internet (www.twist.edp.pt).