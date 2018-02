Documentos históricos revelam a “identidade do Algarve” em Monchique

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A Galeria de Santo António, em Monchique, vai inaugurar esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, às 17h00, a exposição “A Identidade do Algarve: Forais, Alvarás e Cartas Régias”, uma iniciativa da Rede de Arquivos do Algarve em colaboração com diversas autarquias.

Esta mostra tem como objetivo dar a conhecer os documentos representativos do exercício da administração régia da região, bem como a formação dos concelhos do distrito de Faro, desde a segunda metade do século XIII até ao período republicano.

A exposição temporária itinerante sobre a história das atividades administrativas dos concelhos algarvios vai estar aberta ao público na galeria de Monchique até 16 de março, de segunda-feira a sexta-feira, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

Recorda-se que Monchique celebrou 245 da sua elevação a concelho no passado dia 16 de janeiro.

JA