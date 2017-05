Descoberta de petróleo pode (ou não) ser concretizada em breve

Para este ano está previsto o primeiro furo de petróleo ao largo de Aljezur, com a Galp a garantir “uma operação segura, sustentável, que não impacta as populações, nem o meio ambiente”. Enquanto a empresa aguarda as autorizações necessárias, cientistas de várias áreas lançaram uma carta aberta onde defendem a cessação dos contratos de exploração de petróleo e gás, assim como a recusa de novas licenças. “Sabemos que, com essa exploração, as populações não ganham nem trabalho, nem saúde, nem lugar para viver”, argumentam